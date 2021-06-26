Afyonlu üreticiler, kirazın bu yıl tabiî afetten zarar gördüğünü, ancak bu zararlarının TARSİM tarafından karşılanmadığını söyledi.

Kirazdan kazanamadığı için ağaçlarının büyük bölümünü söktüğünü söyleyen bir çiftçi ise “Bir yıl emek çekiyoruz. İstediğimiz parayı, hakkımızı alamıyoruz. Zengin yolunu dağdan dağa aşırıyor, fakir yolunu şaşırıyor” dedi. CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Afyonkarahisar’da kiraz üreticilerinin sıkıntılarını dinledi. Afyonkarahisar Deresenek Köyü’nden Ömer Oruç, “Kiraz yetiştirmek bebek beslemek gibidir. Çiftçi, senenin 12 ayı bahçesiyle ilgilenmek zorunda. Girdi maliyetleri, aldı başını gitti. İlacı, gübresi, elektriği, suyu. Yani üretici son demlerini yaşıyor” dedi. Sigorta şirketlerinin kirazda yüzde 48 zarar tesbit ettiğini söyleyen Oruç, “Yerinde gördünüz. Sıkıntı içerisindeyiz. Emeğimizin hakkı yok” dedi. “150 KAYISI AĞACIMDA 100 KİLO KAYISI YOK” Bir diğer çiftçi de kayısı ağaçlarının da hasar gördüğünü söyledi. TARSİM’den hasar desteği alamadığını ifade eden çiftçi, şunları söyledi: “150 ağaç kayısımda 100 kilo kayısı yok. İlçe Tarım’dan kimse gelip tesbit yapmadı. Ben bizim İlçe Tarım’dan şikâyetçiyim şu an da. Üreticiye hiçbir yardım, bilinçlendirme yok. Gidiyoruz derdimizi anlatıyoruz. ‘Tamam gelelim bakalım’ diyorlar. Ne gelen var ne giden.”

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