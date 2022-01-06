Fatura kurnazlığı mahkemede

Milletvekili Ahmet AKIN: “AK PARTİ İKTİDARININ ELEKTRİK FATURALARINDAKİ ZAM KURNAZLIĞINI YARGIYA TAŞIDIK.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarına yapılan zammı yargıya taşıdıklarını söyledi. Akın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştay’da dâvâ açtık” dedi. CHP Genel Merkezi’nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elekt- rikte kademeli tarifenin en az 230 kilovatsaatten başlatılması gerektiği ve sosyal tarife olması gerektiğini belirtti.

Akın şunları söyledi: “AK Parti iktidarının elektrik faturalarındaki zam kurnazlığını yargıya taşıdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammına dönüşen, EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştay’da dâvâ açtık. Yeni yılın ilk gününde, bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, büyük oranda elektriğe yapılan hukuksuz zamlara, Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum.

KADEMELİYLE ELEKTRİKTE TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMINI YAPTILAR

“Elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar, her şeye zam yapıldı. Hayat pahalılığı ile vatandaşımız yoksullaştırılıyor, mağdur ediliyor ve ezdiriliyor. Vatandaşın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden vatandaşımız, kazanan Saray ve eşrafıdır. İktidar vatandaşımızın bu sıkıntılarına rağmen ne yapıyor? İktidar sadece zam yapıyor. Vatandaşın malî yükünün azaltılması gerekçesiyle Meclis’ten geçirilen kanunla, ‘kademeli tarife’ adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. Elektrikte kademeli tarife en az 230 kilovatsaatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır. Ayrıca doğal gazda da planladıkları kademeli tarife mevzuatı bir sosyal tarife olmalı, zam aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğal gazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır.”

Ankara - anka