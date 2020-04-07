Fındık ihracatı mart ayında yüzde 53,3 arttı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gören, "Fındık sektörü olarak bizler çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Üretimde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı." dedi.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, koronavirüse rağmen sektörün ihracatının geçen ay yüzde 53,3 arttığını belirterek, "Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı. Nisan ayında da böyle devam edeceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, mart ayında fındık ve mamulleri sektörünün toplam ihracatı yüzde 53,3 artarak 136 milyon dolardan 209 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, birliğin ihracatı ise yüzde 105,4 artarak 46,7 milyon dolardan 96 milyon dolara çıktı.

Sektördeki ihracat artışı yılın ilk üç ayında da sürdü. Bu kapsamda 2019'un ocak-mart döneminde 432,8 milyon dolar olan fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı, bu yılın aynı sürecinde yüzde 28,7 artarak 557 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde birliğin ihracatı ise yüzde 19,8 artışla 164,2 milyon dolardan 196,7 milyon dolara yükseldi.

Son 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatı yüzde 30,2 artışla 1,6 milyar dolardan 2,1 milyon dolara, birliğin ihracatı yüzde 28,2 yükselişle 669 milyon dolardan 857 milyon dolara çıktı.