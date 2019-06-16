Fındık rekoltesi ciddî şekilde etkilenecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, beraberinde ilçe ziraat odası başkanları ile Gürgentepe ilçesinde dolu yağışının zarara yol açtığı tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış’tan bilgi alan Soydan, üreticilerin sorunlarını dinledi. Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Haziran’da özellikle Gürgentepe ilçesi ile çevresindeki ilçelerde dolu afetiyle karşı karşıya gelindiğini söyledi.Yağan dolu boyutunun cevizden büyük, yumurtaya yakın olduğunun görüldüğüne işaret eden Soydan, “Yarım saate yakın yağan dolu bu bölgedeki fındık bahçelerinde çok ciddî boyutta zarar verdi. Yaptığımız incelemede fındık ağaçlarında fındık diye bir şey kalmamış. Tamamıyla indirmiş, dalların filizlerini budamış. Hatta evlerin üzerindeki camları ve boruları, seraların üzerindeki naylonları parçalamış. Çok ciddi şekilde zarar var.” diye konuştu.

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