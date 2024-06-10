Fiyat artışları sahte para riskini arttırıyor

Bu yıl kurbanlık satışlarından yaklaşık 110 milyar TL’ olmak üzere bayramda 150-200 milyar lira arasında bir ciro beklendiği için sahte paraya karşı dikkatli olunması belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda 847 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle yaklaşık 700 bin büyükbaş, 2.5 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği öngörülüyor. Tahminen bu yıl sadece kesilecek kurbanlıklar için 110 milyarı gelir tahmin ediliyor” dedi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarlarında ve çarşılarda sahte paraya karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, “Bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen piyasada, kurban satış pazarlarında dolandırıcılar her zamanki gibi iş başına geçebilir. Dolandırıcılar dikkat çekmemek için özellikle kalabalık pazarları tercih ederek piyasaya sahte para sürüyor. Esnafımız ve kurban ibadetini yerine getirmek için alışverişe çıkan vatandaşlarımız hüsrana uğramamak için bu ayrıntılara dikkat etmeli. Bu süreçte de zabıta ve polis ekipleri denetimleri sıklaştırmalı” ifadelerini kullandı. İstanbul - Sedat Serdar

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