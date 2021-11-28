Fiyat artışlarının sebebi kötü yönetim

MAK Danışmanlık’ın son anket çalışmasında halkın yüzde 54’ü fiyat artışlarının ‘ekonominin kötü yönetilmesi’ sebebiyle yaşandığını belirtti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, çalışmada katılımcılara “Size göre son zamanlarda ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışının sebebi nedir” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 54’ü fiyat artışının sebebi olarak “ekono kurlarındaki artışı seçerken, yüzde 8’i de ‘dış güçler’ dedi. Haber Merkezi

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