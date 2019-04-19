FT: Net rezerv 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin net rezervlerinin Merkez Bankası’nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar olmayabileceğini iddia etti.

Net rezervin swap ya da kısa dönemli borçlanmalar sayesinde 25 Mart’tan bu yana şişirilmiş olabileceğini kaydeden FT, bunların çıkarılmasının ardından net rezervin 16 milyar dolara gerilediğini savundu.T24’te yer alan habere göre, Merkez Bankası da Financial Times’ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, ilk kez kamuya açık bir şekilde kur swaplarının kullanılmasının ‘rezerve meblağını etkileyebileceğini’ kabul etti ancak kullanılan metodun ‘uluslar arası normlarla tam uyum içinde olduğu’ kaydedildi.

Merkez Bankası yöntemin uluslararası normlara uygun olduğunu savunsa da, bazıları aynı fikirde değil. Investec Bank’ın gelişmekte olan piyasalarda yatırım konusunda uzmanlaşan simsarı Julian Rimmer, “Bunların geleneksel operasyonlar olduğunu düşünmüyorum ve bir şekilde de şeffaflıktan uzaklar. Bir merkez bankası gerçek konusunda ‘ekonomik’ davranma riskini alamaz” dedi.