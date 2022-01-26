Gebze’de 50 otomotiv işçisi işten çıkarıldı

Kocaeli’ndeki Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada, Birleşik Metal İş Sendikası’nın çoğunluğu sağlamasının ardından 50 işçinin iş akdine son verildiği öğrenildi.

İşçiler, fabrika önünde eylem kararı aldı. Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 bin 500 kişilik Farplas fabrikasında, işçiler geçen hafta; ücret seviyelerine tepki göstererek iş bırakmıştı. İşçilerin iş bırakmasının ardından fabrika yönetimi bir hafta süre istemişti. Sendikada istifa et baskısı Bu sırada Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrikada çoğunluğu sağladığını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusu yaptı. İşçiler, fabrika yönetiminin kendilerini sendikadan istifaya ikna etmek istediğini aktardı. Edinilen bilgiye göre 50 işçinin iş akdine son verildi. Fesih bildirimlerinde, “Kanun dışı olarak iş durdurduğunuz, iş yerinde üretimin durmasına, aksamasına ve iş huzurunun bozulmasına sebebiyet verdiğiniz tesbit edilmiştir” denildiği belirtildi. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.