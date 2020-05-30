Geçen yıl sigaraya 78 milyar TL harcandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 119,7 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı.

Türkiye'de tiryakiler geçen yıl sigaraya yaklaşık 78 milyar Türk lirası harcadı.

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda farkındalık oluşturmak, kullanıcılara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak, tütün dumanına bağlı pasif maruziyeti önlemek ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne de sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmediği halde pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Tütün endüstrisi, uzun yıllardır gençleri tütün ve nikotin ürünlerine çekmek için stratejik ve agresif satış yöntemleri kullanıyor. Her yıl tütünle ilgili hastalıklardan ölen milyonlarca insanın yerine yeni tüketicilerin, gençlerin koyulabilmesine yönelik ürün tasarımları çeşitli pazarlama kampanyaları bu yöntemlerin başında gelen yaklaşımlar arasında yer alıyor.

Tütün ürünü kullananların akciğerlerinin savunma mekanizmasının bozulması, mukus artışı gibi sebepler akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırıyor. Bu durum nedeniyle sigara içen kişilerin, sigara içmeyenlere kıyasla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin de daha yüksek olduğu belirtiliyor.