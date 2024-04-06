Gelir adaletsizliğinde Avrupa’nın zirvesindeyiz

İstatistik veriler paylaşan Statistics’in sosyal medya hesabından yayınlanan son veriler, Türkiye’nin Avrupa’da gelir dağılımı adaletsizliğinde zirveye oturduğunu ortaya koydu.

Kurumun raporuna göre, en zengin yüzde 1’lik kesimin milli gelirden aldığı pay %9.8 ile Avrupa’nın en yükseği. En düşük payın ise %2.3 ile Slovakya’da olduğu belirlendi. Karar’ın haberine göre, verileri değerlendiren Ekonomist İris Cibre, Türkiye’deki gelir dağılımı adaletsizliğinin arkasında yıllardır uygulanan ekonomik politikalar yattığını söyledi.

Cibre, ucuz krediler ve vergi afları gibi uygulamaların yanı sıra, kur atakları ve enflasyonun da zengin kesimin daha da zenginleşmesine yol açtığı belirtti.

Haber Merkezi