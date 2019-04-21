Gelir dağılımında adalet istiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Önce İnsan anlayışıyla, gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz” dedi.

Memur-Sen 6.Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Önce İnsan anlayışıyla, gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz. Adil paylaşım haykırışıyla hedeflerimizin gerçekleşmesi için daha fazla ter dökeceğiz” diye konuştu.

Sosyal diyalogla geliştirilen çözümlerin artacağını ve toplu pazarlık masasında kazanımların sayısının artacağını belirten Ali Yalçın, dünyadaki adaletsiz sisteme dikkat çekti. Yalçın, “Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün, 800 çocuğun susuzluktan vefat ettiği bir dünyada yaşandığına dikkat çekti. Yalçın, en zengin 8 kişinin, 3.6 milyar insanın toplamından daha büyük servete sahip olduğunu belirterek, “Milyarderlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı ve bu tutar, küresel yoksulluğu tam 7 kez sona erdirebilir. Gelişmemiş bir ülkedeki işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı, ünlü bir markanın CEO’su 4 günde kazanıyor. Yani arada binlerce kat gelir ve paylaşım adaletsizliği var” dedi.

YALÇIN TALEPLERİ SIRALADI

Yalçın şöyle devam etti: “Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız. Meselâ; Sözleşmeli istihdam konusu… Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; Mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli. 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı. 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmeli. Hem masa, hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı. Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı, Enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, Eşel Mobil sistemine göre verilmeli.”

HABER: FATİH KARAGÖZ- ANKARA