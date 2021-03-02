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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

GİB'e 196 destek personeli alımı yapılacak

02 Mart 2021, Salı 13:00
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlık destek personeli (hizmetli) olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 196 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Dün başlayan başvurular, 10 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav, 29 Mart-2 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 196 personelden 22'si GİB'in merkez binasında, 15'i Ankara'daki birimlerinde, 28'i İstanbul'da, 10'u İzmir'de hizmet verecek.

AA

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