Gıda fiyatları gündemden düşmüyor

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla gıda ürünlerinde yaşanan taklit ve tağşiş konusunda uyarılarda bulunarak, “Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır” dedi.

Geçtiğimiz yıl Dünya Gıda Fiyat Endeksi yaklaşık yüzde 10 gerilerken ülkemizde 2023 yılı Aralık ayında gıda fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 72 oranında arttığını belirten Bayraktar, “Tüketici, artan enflasyonun etkisini en fazla gıda fiyatlarında hissediyor. Hızla yükselen gıda fiyatları mutfak harcamalarını artırırken, alım gücünün de azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle evdeki hesabın markete uymadığı, gıda fiyatlarının gündemden düşmediği bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu. Ankara - Erhan Akkaya

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