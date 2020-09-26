Gıda israfına dur diyecekler

Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda çalışmalarına yön veren Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik dünya çapındaki “10x20x30” girişimine Türkiye’den katılan tek perakende şirketi oldu. Migros’tan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Migros, gıda israfının önlenmesi alanında önemli bir çalışmaya imza attı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute –WRI) tarafından başlatılan “10x20x30” girişimine katılan tek Türk perakende şirketi olan Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti. 80’den fazla ülkede yürütülen projede dünya çapında 10 büyük gıda perakendecisinin yanı sıra gıda hizmet sağlayıcısı iki firma yer alıyor.

Migros’un 20 tedarikçisinden gıda atığını azaltma sözü

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alan gıda imhalarının azaltılması hedefinin desteklenmesi amacıyla kurulan girişime katılan Migros, kendi operasyonlarının yanı sıra tedarikçilerinin de gıda atıklarını azaltmak için mücadele ediyor. Projeye gönüllü olarak dahil olan 20 Migros tedarikçisine gıda atıklarını azaltmaları amacıyla yıl sonuna kadar globaldeki çalışmalar hakkında bilgi verilecek, eğitimler düzenlenecek ve ton bazında ölçümleme yapılabilmesi için Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü’nün kullanımı sağlanacak.

Migros ayrıca WRI tarafından oluşturulacak ATLAS programın- da tedarikçilerin gıda atıklarının kayıt altına alınmasına rehberlik edecek.