Gıdada 3 haneye gidiyoruz

Doç. Dr. Oğuz Demir, enflasyon rakamları ile ilgili konuştu.

Enflasyon rakamları açıklandı Demir, “Yüzde 70’lere gelen enflasyon ve yüzde 90’lara erişen bir gıda enflasyonu var. Belli ki özellikle gıda enflasyonunda 3 haneli bir enflasyon oranına doğru gidiyoruz. Fiyatlar karşısında alım gücü sürekli eriyen ücretli kesimler için büyük bir baskı yaratıyor yaşadığımız koşullar. Hükümet ise enflasyonla mücadeleyi tamamen bırakmış durumda. Sadece kredi düzenlemeleri ile durumu düzeltebileceğini düşünüyor. Eğer yaz döneminde de istenen fiyat gevşemesi ortaya çıkmazsa çok daha zor günlere gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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