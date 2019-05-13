Goldman Sachs Türkiye'nin ekonomi büyüme görünümünü düşürdü

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı için büyüme görünümünü eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünü düşürdü.

Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe, 10 Mayıs tarihli raporlarında, "Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısındaki artışın muhtemelen kısa vadede büyüme üzerinde somut olumsuz etkisi olacak ve bunun ötesinde, ekonomi, bir süre için ekonomik büyüme üzerinde baskı yapmasını beklediğimiz önemli bir bilanço ayarlamasına ihtiyaç duyuyor" dedi.

Goldman, Türk Lirası'nın karşı karşıya kaldığı yeni bir değer kaybı baskısı dikkate alındığında, ilk çeyrekte GSYH'de görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü.

Goldman, "Büyüme üzerindeki zirve negatif etki geride kalmasına rağmen, borçluluğu azaltmanın ikinci ayağı ve daha sıkılaşan finansal koşullar faaliyet üzerinde önemli baskısını sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.