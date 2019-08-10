Gözler zamda

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: “İşçi ve memura verilecek tatminkâr zam, esnafa bayram ettirir.”

Hükümet ile memur ve işçi sendikaları arasında devam eden toplu görüşmelerde sendikalara destek veren Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yoksulluk sınırının altında maaş alan memur ve işçilerin zam taleplerinde tamamen haklı olduklarını belirtti. Esnaf ve sanatkârların gelirlerinin başında memur, işçi, emekli ve çiftçi bulunduğunu hatırlatan Çelikus, “Bu dört kesim sıkıntı içinde olursa biz esnaf ve sanatkârlar olarak etkileniyoruz. Bu kesimlerin gelirlerinin artması direkt olarak esnafı ilgilendiriyor. Üst gelir grubundaki kesimlerin esnaflardan alış verişi yok denecek kadar azdır. Hükümetimizden talebimiz, devam eden toplu görüşmelerde sendikaların önerilerini dikkate alması, memura ve işçiye hak ettiği zam oranını vermesidir” dedi. Çelikus, memur ve işçi maaşlarının yüzde 40’ının ev kirasına gittiğine de dikkat çekti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA