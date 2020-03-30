Gram altın rekor kırdı

Küresel piyasalarda artan oynaklıklar ve belirsizlik güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında yükselişe neden olurken, gram altın da 341 lira ile rekor kırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına taleplerini artırdı. Spot altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışla birlikte gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 341.65 TL'ye kadar çıktı. Dünya'nın haberine göre, koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı 1615 dolara yükseldi. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 341 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 525 TL'den satılıyor.

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