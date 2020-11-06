Gram altın rekora doymuyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 532 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 527,9 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından rekor tazeleyerek 532 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 868 lira, Cumhuriyet altını da 3.564 liradan satılıyor. Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.953 dolar sınırına çıktı. Altının son fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor. NTV

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