Güçlendirme maliyeti daire başına 250 bin TL

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından tüm Türkiye’de birçok kişi yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı. NTV’nin haberine göre Türkkan, “Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL’lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir” dedi. Haber Merkezi

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