Gündem sürekli değiştirilirken vatandaşın cebi boş kaldı

Cumhur İttifakı’nın çeşitli gerekçelerle sık sık gündemi değiştirmesi ekonomide en temel sorun olan vatandaşın geçim sıkıntısının öne çıkmasını da perdeliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik sözleri siyasetin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Siyaset gündemi bu tartışmalar üzerinde yoğunlaşırken; vatandaşın asıl sıkıntıları ve skandallar ise geri planda kaldı. Derinleşen ekonomik krizden çöken sağlık sistemine, kadın cinayetlerinden çocuk istismarlarına kadar birçok sıkıntı çözüm bekliyor. Cumhur İttifakı’nın çeşitli gerekçelerle sık sık gündemi değiştirmesi ekonomide en temel mesele olan vatandaşın geçim sıkıntısının öne çıkmasını da perdeliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına gör 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 19 bin 830 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 TL. Sadece bekar bir çalışanın bir ay yaşayabilmesi için gereken maliyet 25 bin 706 TL. Oysa şu anda yaklaşık 8 milyon işçi, açlık sınırının altındaki 17 bin 2 TL olan asgari ücretle bir ay evini geçindirmeye çalışıyor.

Milyonlarca emeklinin hali perişan

Emekçilerin tüm taleplerine rağmen ara zam yapmayan iktidar, asgari ücreti yeni yılda da yüzde 25 gibi düşük bir zamla geçiştirmek için uluslararası yatırımcılara sözler veriyor. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlar da dikkate alındığında işçilerin büyük bir bölümü 20-25 bin TL’lik ücretlerle zar zor geçiniyor. Milyonlarca emeklinin hali ise perişan. Halen yaklaşık 4 milyon emekli 12 bin 500 TL olan aylıkları ile bir hayatta kalmaya uğraşıyor. Emeklilerin yüzde 70’nin 12 bin 500 TL ile 24 bin TL arasında aylık aldıklarına dikkat çekiliyor. Oysa büyükşehirlerde sadece ev kiraları bile 23-25 bin TL’den başlıyor. Alınan ücret ve aylık kiraya bile yetmiyor. Mutfak için geriye bir şey kalmıyor. Harçlık bile veremediği için torunlarının yüzüne bakamayan emekli, kara kara ayın sonunu getirmeye uğraşıyor. Ortalama bir memur emeklisinin aylığı bile şu anda 18 bin 428 TL ile açlık sınırının altına düşmüş durumda.

İktidar yıllardır bu taleplere kulak tıkıyor

İşçiler aylardır meydanlarda “vergi adaleti” istiyor. “Zordayız, geçinemiyoruz” diyen işçiler, “vergide adalet için, emekçiye, asgari ücretliye ve emekliye adil gelir için, işsize iş, taşerona kadro ve sendikal haklar için, insan onuruna yakışır bir yaşam için” meydanlarda seslerini duyurmaya çalışıyor. Ocakta alınan ücretin vergiler nedeniyle nisanda alınamadığına dikkat çekiyor. Vergide adalet sağlanmasını, “az kazanandan az çok kazanandan çok” vergi alınmasını talep ediyor. İktidar ise yıllardır bu taleplere kulak tıkıyor. Öte yandan Sağlık sistemindeki yıkımlar sürerken, yenidoğan çetesi skandalı Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayları, ülkenin çözülmeyen sorunları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi