Halkın enflasyonu yüzde 37,6

Birleşik Kamu-İş ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasına göre gıda fiyatlarında son bir yıllık artış yüzde 37,6 olarak açıklandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasının Ekim 2021 sonuçları açıklandı. Buna göre; Ekimde gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 7 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 37,6 olarak açıklandı. Temel gıda fiyatlarında bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, Şubatta yüzde 2,8, Martta yüzde 2,5, Nisanda yüzde 2,3, Mayısta yüzde 1,8, Haziranda yüzde 1,1, Temmuzda yüzde 4,2, Ağustosta yüzde 3,5, Eylülde ise yüzde 2,1 oranında artış yaşandı.

Açlık sınırının altındaki vatandaş sayısı arttı

KAMUAR’a göre, gıda fiyatlarında artış Ekimde de yüzde 7 ile devam ederken, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelir ve dolayısıyla harcamayla yaşamak zorunda olan vatandaş sayısı da artmaya devam etti. Ekimde gıda fiyatlarındaki artışta ekmek, süt ve süt ürünleri, sebze ve şeker gibi ürünlerdeki fiyat artışları belirleyici oldu. Ekmek, un, bulgur fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,4 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında tavuk eti fiyatlarındaki düşüş sebebiyle yüzde 1,6 azalış yaşanan Ekimde süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 4,3 oranında arttı. Yağ fiyatları yüzde 0,3 oranında azaldı.

34,2 oranında yükseliş

Meyve fiyatlarının yüzde 2,8 oranında azaldığı Ekimde sebze fiyatlarında, patates ve kuru soğan gibi ürünlerin fiyatında yaşanan düşüşe rağmen özellikle domates, biber, kabak gibi ürünlerin fiyatlarında bağlı olarak bir önceki aya göre yüzde 34,2 oranında yükseliş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 1,8 oranında arttığı Ekim ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle yüzde 11,9 oranında artış oldu. Böylece, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ekimde eylül ayına göre yüzde 7 oranında daha fazla para ödendi.

Ankara - Anka