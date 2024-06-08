Halkın yüzde 73’ü para biriktiremiyor

AKP’YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN AREDA PİAR’IN YAPTIĞI SON ANKETE GÖRE, HALKIN YÜZDE 73,1’İ PARA BİRİKTİREMİYOR VE YÜZDE 70,4’ÜNE GÖRE TÜRKİYE’DE TASARRUF YAPMAK ÇOK ZOR. EN ÇOK GİYİM, AYAKKABI VE EĞLENCE MASRAFLARINDAN KISINTI YAPILIYOR.

Günden güne eriyen alım gücü ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların en büyük derdi ekonomik olarak ay sonunu getirebilmek olmuş durumda. Birikim yapmak, ev sahibi olabilmek, hatta tatile gidebilmek dahi artık oldukça zor. Areda Piar’ın yaptığı ‘Tasarruf Araştırması’ anketi de bu durumu bir kez daha ortaya koydu. 29 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde bin 534 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, halkın ekonomik durumu şöyle:

TASARRUF EDECEK GELİRİ YOK

- Halkın yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’üne göre Türkiye’de tasarruf yapmak çok zor. Para biriktiremediğini belirtenlerin yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirinin olmadığını söyledi.

- Tasarruf yapma imkânı olsa yüzde 44,7’si fiziki altın (yastık altı birikim, altın, ziynet) ile yatırım yapmayı tercih edeceğini belirtti. Yüzde 25,3’ü döviz (Euro, dolar vs.), yüzde 22,5’i altın, yüzde 21,8’i Türk lirası mevduat (Faiz geliri), yüzde 8’i Borsa İstanbul, yüzde 6,6’sı katılım hesapları (Faizsiz birikim hesapları), yüzde 4,5’i döviz mevduat (Faiz geliri), yüzde 3,7’si bireysel emeklilik hesapları, yüzde 1,8’i kripto para piyasasını tercih edeceğini ifade etti.

- Yüzde 50,7’si tatile artık gitmediğini ifade ederken yüzde 31,7’si ise tatil için artık daha uygun yerleri tercih ediyor.

- Halkın yüzde 46,5’i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.