Hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi

Sezon başından bu yana avladıkları az miktardaki balıkla limana dönen Batı Karadenizli balıkçıların yüzü, hamsiyle güldü.
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönüyor.
Gırgır ve trol tekneleriyle Karadeniz'e açılan ve sabah saatlerine kadar avlanan balıkçıların yüzü Bulgaristan sınırından Türkiye'ye giren hamsiyle güldü.
Balıkçılar, avladıkları bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Teknelerle Akçakoca limana getirilen ve kasalarla kamyonlara yüklenen hamsi, iç bölgelere gönderiliyor.
AA