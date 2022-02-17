Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul’da, “Hayat pahalı, emek ucuz, bu böyle gitmez” sloganıyla zamları protesto etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen protesto eylemi, yoğun güvenlik tedbirleri altında yapıldı. “Bugün emeğimizin, alın terimizin hakkını almak için, hayat pahalılığına son demek için, ‘Artık yeter, geçinmek istiyoruz’ demek için, ‘Hayat pahalı, emek ucuz, bu böyle gitmez’ demek için toplandık” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şöyle konuştu: “Zamlar durmak bilmiyor. Faturalar bir soyguna dönüştü ülkemizde. Enflasyon, son yılların, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. Pahalılıkla birlikte işsizlik bu ülkenin en önemli sorunu. İşsizliğe çare bulunmuyor. Her evde en az bir işsiz var. Hatta her evde bir üniversite mezunu işsiz var. Daha da kötüsü milyonların iş bulma umudu tükendi.” Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılının son çeyrek rakamlarını da değerlendiren Çerkezoğlu, “Türkiye’de resmî verilerle 8,5 milyondan fazla işsiz var. Bunun daha da kötüsü, bunun yarısından fazlası iş bulma ümidini bile kaybetmiş durumda” dedi.

Maaşlar zamlar karşısında eridi

Arzu Çerkezoğlu, yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturalarına işaret ederek, “Özelleştirmelerle elektrik kesintileri, doğal gaz kesintileri kara kışı daha da karartıyor. Bizlere hayatı çekilmez hale getiriyor. Pandemide bütün dünyada, yurttaşların millî gelirine oranla en az destek veren ülkelerden biriyiz” diye konuştu. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgarî ücrete yapılan zamla ilgili de şöyle konuştu: “Yılın başında asgarî ücrete ve bütün ücretlere, emekli aylığına, memur maaşlarına yapılan artışlar, daha elimize geçmeden yüksek enflasyon karşısında eridi gitti. Hiçbir ücret artışı, yaşadığımız gelir kaybını gidermeye, telafi etmeye yetmiyor. Bizler borçlanarak, ekmeğimizden kısarak, yaşamaya vakit kalmayacak kadar çok çalışarak hayatta kalma mücadelesi verirken birileri servetlerine servet katıyor. Ülkeyi yönetenler, bu ağır ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren halkı korumak yerine zenginleri, bir avuç sermayeyi ve bankaları koruyor. İktidar, zengini daha fazla zengin ederek iktidarda kalmaya çalışıyor. Yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanıyor.”

KDV sıfırlanmalı

“‘Geçinmek istiyoruz’ diye yürüttüğümüz mücadeleyi yeni bir direnişe taşıyacağımızı ifade ediyorum” diyen Çerkezoğlu, şu talepleri sıraladı: “Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalına yapılan zamlar geri alınmalı; faturalardan vergi alınmamalıdır. Benzer şekilde tüm gıda ürünlerinde ve temel tüketim mallarında KDV sıfırlanmalıdır. Eriyen asgarî ücret yeniden belirlenmeli, tüm ücretler en az asgarî ücret oranında arttırılmalı, en düşük emekli aylığı asgarî ücretin altında kalmamalıdır. Kâr ve faiz gelirlerinin vergilendirildiği, çok kazananın çok vergi verdiği âdil bir vergi politikası benimsenmelidir.