Hergele Meydanı esnafı dertli

Ekonomik darlık içindeki vatandaşların alış veriş yaptığı Ankara’daki Hergele Meydanı’ndaki esnaf bir yandan pandeminin yüküyle uğraşıyor, bir yandan da dükkânlarını boşaltmaları için gelen tebligatlarla boğuşuyor.

Başşehirdeki yoksulların kendilerinden alış veriş yaptığını vurgulayan yorgancı Kadir Kandemir, yetkililere tepkisini “Zaten bir şekilde kıt kanaat geçiniyoruz, artık biz de Somali’ye gideceğiz her halde” diyor. Meydan 2 kez kamulaştırılmak istendi. Ancak esnaf direndi kararları iptal ettirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘acele kamulaştırma kararı’ verildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) devredilip, meydanda yurt yapılacağı açıklandı. Esnafın dükkânına değerinin altında bedel biçildi. Meselâ 800 bin liralık bir dükkâna 80 bin lira verildi. Önce yer gösterilmedi, sonra Dışkapı’da başka bir yere taşınacağı söylendi. Fakat ne Dışkapı’daki yeni yer tamamlandı, ne de esnafa alternatif bir seçenek sunuldu. Ocak 2021’e kadar süre verilen esnafın dükkânlarından çıkması isteniyor. Esnaf ise bir yandan pandeminin yükü bir yandan da gelen tebligatlarla uğraşıyor. Esnaf ne Ankara milletvekillerinin ne de TESK’in kendilerinin derdini dinlemediğini söylüyor.

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