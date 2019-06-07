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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Herkes elini taşın altına koysun

07 Haziran 2019, Cuma 16:59
Döviz kurlarının sürekli dalgalanma gösterdiği bu dönemde tasarruf etmenin milli görev olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki ani artış ve düşüşlerin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf etmek hayati önem taşımaktadır. Günlük yaşamımızda yapacağımız küçük değişiklikler sayesinde tasarruf ederek alışkanlık kazanmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta millî görevimizdir” dedi.

İhtiyaçları minimuma indirerek tasarrufu alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyleyen Palandöken, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkilediği gibi ülkemizin ekonomisini de etkiliyor. Ani çıkış ve inişler bazen piyasalarda belirsizlik oluşturabiliyor. Bu dalgalanmaların piyasaya olan etkisini en aza indirmek için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Bunun için de stratejik adımlarla ilerleyerek öncelikle ihtiyaçları minimuma indirmeli ve enerji başta olmak üzere ham maddesi dövizle alınan ürünlerde, ithal ürünlerde büyük bir tasarrufa gitmeliyiz.‘’ söyledi.

‘İthal ürünlerde maksimuma çıkmalı’

Özellikle ithal ürünlerde tasarrufu maksimuma çıkarmamız gerektiğini belirten Palandöken, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarına bağlı olduğu için en çok teknolojik ürünlerde tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız. Aynı zamanda elektriği suyu gereğinden fazla kullanmamalı, millî servetimizi heba etmemeliyiz. Tüketim çılgınlığına kapılıp gereğinden fazla kıyafet, ayakkabı, kozmetik ürünleri vb almamalıyız. Dinimizde de buyrulduğu gibi israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Alışverişe çıkmadan önce kesinlikle ihtiyaç listesi belirlemeli ve fuzulî alış verişten kaçınmalıyız.”diye konuştu.

Ekonomi Servisi 

Haber Merkezi

Etiketler: ithalat, Türkiye, tüketim
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