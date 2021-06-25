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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Hibrit çalışma sevildi

25 Haziran 2021, Cuma
Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı ankete göre, çalışanlar hibrit çalışma modelini sevdi. 24 Saatte İş’in anketine katılanların yüzde 75’i hibrit çalışmadan memnun olduklarını belirtti.

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, birçok çalışanın pandemiyle birlikte deneyimlediği hibrit çalışma modeliyle ilgili bir anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 75’i hibrit çalışmadan memnun. Ankete katılanların yüzde 56’sı ofiste, yüzde 44’ü evden çalıştığını belirtti. Çalışma ortamı tercihi olarak sorulan “Ev mi, ofis mi” sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ev derken, yüzde 55’i ofis cevabını verdi. Ancak soruya esnek çalışma da girince cevaplar değişti. Çalışanlar sadece ev ya da ofiste çalışmak yerine esnek çalışmayı istediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 67’si ensek çalışma modelini tercih edeceklerini belirtirken, yüzde 33’ü sadece ev ya da sadece ofis cevabını verdi.

Zamanı da seçebilmek istiyorlar

“Esnek çalışma konusunda hangisi daha önemli?” sorusuna katılımcıların yüzde 44’ü “Çalıştığım yeri seçebilmek” cevabını verirken, yüzde 56’sı “Çalıştığım zamanı seçebilmek” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 55’i yalnız bir ortamda çalışmayı sevdiğini belirtti. Yüzde 45’i ise kalabalık ortamda çalışmayı sevdiğini ifade etti. “Çalışacağın saatleri seçmek ister misin?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i istediğini belirtirken, yüzde 15 fark etmez dedi.

Hibrit çalışma modeli benimsendi

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, “Pandemi iş hayatında birçok değişime neden oldu. Birçok şirket ve birçok çalışan pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında evden çalışmayı tecrübe etti. Birçoğu ise hibrit çalışma modeline geçti. Görünen o ki özellikle hibrit çalışma modelinden çalışanlar memnun kaldı” dedi. 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız ise, “Hibrit çalışma modeli hem çalışanlar hem de işverenler tarafından benimsendi. Birçok şirket için bu model kalıcı olacağa benziyor. Bazı firmalar bu şekilde devam edeceklerini şimdiden açıkladı bile. Biz de 24 Saatte İş olarak operasyon tarafındaki hibrit modeli devam ettirirken yazılım tarafında uzaktan çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Hibrit çalışma modeli artık iş hayatında önemli bir yere sahip diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

HABER: Recep Bozdağ - Yalova

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