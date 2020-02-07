HMB: Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi." denildi.

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