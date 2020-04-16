Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlayacak

Honda Türkiye, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarına 20 Nisan'da tekrar başlayacağını açıkladı.

Honda Türkiye’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi. Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket daha sonraki açıklamasında ise Kovid-19 salgını sebebiyle üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.