Hyundai’de hedef 4.3 milyon satış

HYUNDAİ, 2022’DE DÜNYA ÇAPINDA 4.32 MİLYON ADET SATIŞ GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR.

Hyundai, 2022 yılında global olarak 4.3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi hedef- liyor. Hyundai, 2021 yılında da 3.89 milyon adet sattı.

Hyundai Motor Company, devam eden pandemi ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen bir önceki yıla göre satışlarında yüzde 3,9 artış kaydederek 2021 yılında başarılı bir satış performansı gösterdi. Aralık ayında 334.242 satan Hyundai, özellikle bütün dünyada yükselen bir trend olan SUV modelleriyle öne çıktı. Geçtiğimiz yıl IONIQ 5 modelini satışa sunan ve tüm pazarlarda dikkatleri üzerine çeken Hyundai, 2022 yılında da optimize ettiği stratejik planlarıyla da çıkışını sürdürmeyi ve yüzde 11 civarında bir artışla dünya çapında 4.32 milyon adet satış gerçekleştirmeyi planlıyor.