İktidar tarımı bitirdi

Çiftçi borç batağına saplanırken ithalata milyarlarca dolar aktı.

Tarımda “paramız var ki ithal edebiliyoruz” zihniyetinin faturası ağır oldu. 19 yıllık AKP hükümetleri döneminde çiftçiler her geçen borç batağına saplanıp traktörlerini bile haczetmek zorunda kalırken, tarımda ithalatın kapısı sonuna kadar açıldı. Türkiye, geçen yıl tarım ithalatına 9.5 milyar dolar öderken, AKP iktidarları döneminde tarım ithalatına harcanan para ise 117 milyar dolara ulaştı.

2.7 milyon kişi işatsiz

Bu süreçte tarımda 2 milyon 742 bin kişi işsiz kaldı. 654 bin üretici Çiftçi Kayıt Sistemi’nden ayrıldı. Sözcü’nün haberine göre, tarım desteklerinden 210 milyar alacağı olan çiftçinin bankalara olan borcu ise 2.4 milyar liradan 142 milyara yükseldi. 35 milyon dönüm tarım arazisi üretim dışı kaldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP’nin uyguladığı politikalarla Türkiye’yi tarımda ithalatçı ülke haline getirdiğini belirterek, “Çiftçimiz bugün 84 milyon insanımız ile birlikte 5 milyona yakın sığınmacı ve milyonlarca turisti besliyor. Ama çiftçi kan kaybediyor, AKP oldukça da kan kaybetmeye devam edecek. AKP uyguladığı politikalarla tarımda ithalatçı bir ülke haline geldi. AKP’nin iktidar olduğu günden bugüne tarımsal ürün ithalatına 117 milyar dolar ödendi. Bu sürede ülkemizde yetişmesi mümkün olan 74 milyon ton buğday ithalatına 19.4 milyar dolar ödendi” dedi. Orhan Sarıbal, Avrupa Birliği ülkelerinin pandemi öncesinde çiftçisine yıllık 60 milyar Euro destek verirken, pandemi ile birlikte bu miktarı daha da arttırdığını vurguladı.