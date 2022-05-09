İktidarın asgari ücrette ne dediği belli değil

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılamayacağı ile ilgili hükümet kanadından çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” demişti. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak” açıklamasında bulunurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücretin Aralık ayında konuşulduğunu ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görülürse, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti.

ERDOĞAN: VAKTİ ARALIK

Bu açıklamalardan sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye açıklama yapmıştı. Erdoğan en son olarak da “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu” diyerek noktaya koymuştu. Ancak konu hakkında yine en son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA