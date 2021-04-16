İlk e-ticaret işveren sendikası kuruldu

E-ticaret hacminin bir yılda yüzde 66 büyüdü.

Türkiye’de e-ticaret faaliyeti gösteren firma sayısı 256 bin 861’e ulaştı. E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların büyümesine katkı sağlamak amacıyla kurulan E-Ticaret İşveren Sendikası, bu alanda hizmet veren ilk sendika olma özelliği taşıyor. Genel kurulda konuşan E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Erdem Yanık, “Anayasa’mızın 51. maddesine istinaden kurulan ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerimizi temsil eden ilk sendika olarak, yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak ulusal ve uluslar arası alanlarda kârlılığı yüksek verimli işletmelerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz.” dedi. E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Azat Gökçe ise faaliyet raporunda yapılmış ve yapılacak olan eğitim, anlaşmalı kurumlar protokolü, kurum ziyaretleri ve üyelere özel faaliyetler hakkında bilgiler verdi. E-ticaret İşveren Sendikası, gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulunda alınan kararla Tüm İşverenler Sendikaları Konfederas- yonu’na (TİSKO) katıldı. Türkiye’nin e-ticaret hacminin ise 226 milyar liraya ulaştığı belirtildi. İstanbul - Erhan Akkaya

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