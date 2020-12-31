İlk zamlar elektrik ve doğal gaza

EPDK, 2021’DE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA UYGULANACAK HİZMET BEDELLERİNİ AÇIKLADI. YENİ YILIN İLK ZAM KARARINA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 11 OLARAK AÇIKLANDI.

Enerjİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021’de elektrik ve doğal gazda hizmet bedeline yüzde 11 zam yapılacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre EPDK, tüm hizmet tarifelerinde TÜFE oranında yaklaşık yüzde 11 zam yaptı. 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri şöyle yükseldi: - Sanayi ve ticarethane için 93.7kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye; - mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye; - şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye; - tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7; kWh/TL’ye. Öte yandan kesme-bağlama bedellerinde; alçak gerilim (meskenler) yüzde 46, orta gerilimde yüzde 21 düşüş sağlandı. Kararlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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