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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İmar barışından 23.5 milyar lira gelir

21 Ekim 2019, Pazartesi 22:59
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2018 yılında yapılan imar affı düzenlemesinden yararlanan kişi sayısını ve yapı kayıt belgesi verilen kaçak yapıları sorduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan cevap geldi.

İmar barışına aykırı yaklaşık 4 bin yapı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Kurum, İmar Barışı kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı başvuru sahipleri tarafından beyan edilen yapılar için 08.06.2018 28.08.2019 tarihleri arasında toplamda 3.599.867 adet Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığı bilgisini verdi. Kurum, toplamda 23.523.609.133,65 lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Başvurular 8 Haziran 2018’de başlamış, 31 Ekim 2018’de sonlandırılması planlanan uygulama cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı. Dönemin çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki uygulamada yaklaşık 40 milyar lira gelir beklendiğini açıklamıştı.

Etiketler: imar barışı
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