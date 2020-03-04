IMF, koronavirüs için 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı

IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgının hızla yayıldığını ve küresel bir sorun oluşturduğunu dile getiren Georgieva, "Arz ve talebin önemli unsurlarını etkilediği için bu şokun alışılmadık bir durum olduğunu biliyoruz." dedi.

Georgieva, hastalık ve ölümlerin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna işaret ederek, virüsü kontrol altına alma çabalarının da hareketliliği sınırladığını, tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve sıkılaşan kredilerle iş yapma maliyetinin yükseldiğini anlattı.