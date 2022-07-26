IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye indirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Kasvetli ve Daha Belirsiz" başlığıyla güncelledi. Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi. Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi. Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı. Euronews Türkçe

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