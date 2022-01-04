İmkanı olan uzaktan çalışmaya geçsin

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Koronavirüs salgınına karşı, “İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından Şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin” uyarılarını yaptı.

T24’deki habere göre Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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