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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İngiltere'de iki enerji şirketi iflas etti

14 Ekim 2021, Perşembe 14:50
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bp'nin yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy'nin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi.

Ofgem'den yapılan açıklamada British Petroleum'un (bp) yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.

Söz konusu şirketlerle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Pure Planet, yaptığı iflas açıklamasında, faturalardaki üst limit sınırlaması nedeniyle artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtamadığı için mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin ve denetim kuruluşu Ofgem'in enerji şirketlerinden maliyetin altında satış yapmasını beklediği, bp'nin ise şirketten desteğini çekme kararı aldığı ifade edildi.

bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.

İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.

Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

İngiltere'de eylül ayının başından bu yana iflas eden 11 enerji şirketi (Avro Energy, People's Energy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga, Pure Planet ve Colorado Energy) toplamda İngiliz pazarında yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veriyordu.

Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.

AA

Etiketler: İngiltere, enerji şirketi
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