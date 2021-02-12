İnşaat 2021'den umutlu

Şua İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, sektör alınacak tedbirlere bağlı olarak 2021 yılının ikinci yarısından umutlu olduğunu söyledi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, yıl ortasında gerçekleşen iyileştirme tedbirleri sonucu düşük faiz oranları ile kendini toparladı. Öyle ki 2020 yılı bütün zamanların konut satış rekorunun kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak dövizde yaşanan dalgalanma ve artan konut kredisi oranlarıyla tekrar durgunluk dönemine giren sektör, 2021 yılının ikinci yarısından sonra alınacak tedbirlere bağlı olarak bir toparlanma süreci öngörüyor. İnşaat sektöründe 30 yıla yakın süredir çok sayıda yeni nesil projeye imza atan Şua İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, pandemi ile durgun zamanlar geçiren sektörde balkonlu, yeşil alanlı ve düşük katlı projelere ilginin arttığını belirtti. Yılın ikinci yarısından umutlu olduğunu söyleyen Kaya, 2021’de kalitesine kıyasla uygun fiyatlı projelerin alıcı bulacağına dikkat çekti.

2021’in ikinci yarısında toparlanma

İnşaat sektörü 2020 yılında ortaya çıkan pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Covid-19 salgınının başladığı ilk aylarda durma noktasına gelen sektör, yıl ortasında alınan iyileştirme tedbirleri neticesinde kendini toparlayarak tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Akabinde dövizde yaşanan dalgalanmaların devam etmesi ve konut kredisi oranlarının yükselişi sektördeki durgunluğu tekrar geri getirdi. Ancak sektör alınacak tedbirlere bağlı olarak 2021 yılının ikinci yarısından umutlu.

Balkonlu, yeşil alanlı ve düşük katlı projelere ilgi arttı

Şua İnşaat olarak yola çıktıkları ilk günden bu yana “Daha iyi bir gelecek için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle yol aldıklarını belirten Kaya,“Pandemiyle birlikte evlerde geçirilen sürenin artması konut tercihlerine de yansıyarak balkonlu, yeşil alanlı ve düşük kata sahip projelere olan ilgiyi arttırdı. Bir anlamda bu tercihlerin sektörü 30 yıl önceki konut tiplerine geri götürdüğünü söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.