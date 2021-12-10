İnşaat maliyet endeksinde artış

İnşaat maliyet endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93, malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi ise yüzde 22,62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,13, aylık yüzde 4,37 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98, işçilik endeksi yüzde 22,64 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,24, aylık yüzde 6,04 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,69, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,78, işçilik endeksi yüzde 22,52 arttı.