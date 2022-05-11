İnşaat maliyeti ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyetleri aylık bazda yüzde 9,58, yıllık bazda ise yüzde 101,57’ye ulaştı. Böylece inşaat maliyetlerindeki rekor serisi martta da devam ederken, yıllık bazda üç haneli rakamlar aşılmış oldu. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 8,80, yıllık bazda yüzde 98,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. AA

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