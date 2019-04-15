İnşaat sektörü durma noktasında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu yayımlandı.

Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’nda bütün endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven Endeksi’nin en düşük endeks olması, inşaat sektörüne yönelik tedbirlerin istenilen etkiyi oluşturmakta yetersiz kaldığını, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağına işaret etti. Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi dışında diğer iki endeks değeri, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Hem beklentinin hem de güven endekslerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla düşüş göstermesi, önümüzdeki dönemde sektörde toparlanma yaşanma ihtimalini düşürüyor. Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağını söyledi.