İnşaat sektöründe daralma

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ‘2019 Yılı Beklenenden Zor Geçiyor’ başlıklı İnşaat Sektörü Analizi raporunu açıkladı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, devletin bu yıl inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında da yüzde 10 oranında gerilediği belirtildi. Raporda, “Tasarrufun yanı sıra yeni başlanmış birçok projeye, sözleşmesinde öngörülenden az ödenek ayrılması da müteahhitleri zor durumda bırakmıştır” ifadelerine yer verildi. Raporda, müteahhitlerin yurt dışında 20 milyar dolarlık proje gerçekleştirme hedefine karşılık Eylül sonunda ancak 7.5 milyar dolarlık seviyeye ulaşabildiği de bildirildi. TMB raporunda inşaat sektöründeki daralma ve yaşanan sorunların bir sonucu olarak, istihdamda ciddî bir gerileme yaşandığı belirtilirken, Haziran ayı itibariyle son bir yılda sektördeki istihdam kaybının 493 bine ulaştığı bilgisi verildi.

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