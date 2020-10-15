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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

İnsan kaynaklarını güçlendirmeliyiz

15 Ekim 2020, Perşembe 21:53
Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, dönüşümün sadece e-ticaret kavramından İbaret olmadığını dile getirirken, “Bu değişimde İnsan kaynaklarını da güçlendirmek ve teknolojinin nimetlerinden yararlandırmak büyük önem taşıyor” dedi.

Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, perakende sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sektör tarafından kabul edilmiş bir gerçek olduğunu söyledi. Dönüşümün sadece e-ticaret kavramından ibaret olmadığını dile getiren Yanıkoğlu, “Bu değişimde insan kay- naklarını da güçlendirmek ve teknolojinin nimetlerinden yararlandırmak büyük önem taşıyor” dedi. Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) “Perakende Teknolojiyi Konuşuyor” temasıyla düzenlediği “7. Perakende Tekno- lojileri Konferansı”nın ikinci webinarı “Dijital Dönüşümle Güçlendirilmiş İnsan Kaynakları” başlığı altında gerçekleştirildi.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Konferansın ikinci oturumunda Caffe Nero Türkiye Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Yanıkoğlu’nun moderatörlüğünde, Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, A101 Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) Orhan Dağlıoğlugil ve Mudo CEO’su Ömer Taviloğlu katıldı. Konferansın açılışında konuşan Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, perakende sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sektör tarafından kabul edilmiş bir gerçek olduğunu söyledi.     

EN ÖNEMLİ OYUNCU ÇALIŞANLAR  

Dönüşümün sadece e-ticaret kavramından ibaret olmadığını dile getiren Yanıkoğlu, şirket kültürlerinin, iş yapış şekillerinin, çalışma şartlarının sürekli bir değişimde olduğunu ifade etti. Yanıkoğlu; “Bu değişimde insan kaynaklarını da güçlendirmek ve teknolojinin nimetlerinden yarar- landırmak büyük önem taşıyor. Yeni bir sistem geliştirirken çalışanlarımıza da yük getirmeyecek, onların ve müşterilerimizin memnuniyetini arttı- racak şekilde kurgulanması gerekiyor.” diye konuştu. Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu da operasyonların ve tüm sistemin geliştirilmesinde en önemli oyuncunun çalışanlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Sistemin devam ettirilmesi ve hedeflendiği gibi çalışabilmesi için insan kaynağına yatırım yapılması ve bu alanda teknoloji yatırımlarının genişletilmesi şart. Bununla beraber her zaman olduğu gibi kişisel ve meslekî eğitimlere ağırlık verilmesi çok önemli. Bu eğitimlerde de teknolojiden faydalanmak ve kişileri katılıma teşvik edici unsurlar bulmak önem taşıyor.”    

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEK

A101 CTO’su Orhan Dağlıoğlugil ise gıda perakendesinde temel ihti-yaçların hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bunun sağlanmasında teknoloji ile beraber insan kaynağının geliştirilmesinin büyük rol oynadığını vurguladı. Dağlıoğlugil, “Kendi insan kaynağımızı geliştirirken, gerek altyapı kurulması gerekse eğitimlerin düzenlenmesinde teknolojideki son gelişmelerden faydalandık. Bununla beraber, iş paydaşlarımızla birlikte kayıtlı istihdama da önemli katkılar sunduk.” ifadelerini kullandı. Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, insan kaynaklarıyla ilgili olarak gerek vardiya yönetimi gerekse istihdam teşviklerinin etkin kullanımı konusunda teknolojiden maksimum faydalanmanın önemini vurgulayarak, perakende sektörünün dinamik yapısıyla diğer sektörlere örnek hale geldiğine değindi. 

AA

Etiketler: insan kaynakları
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