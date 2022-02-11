İran günlük 1,2 milyon varil ham petrol satıyor

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Said Celili, ülkesinin günlük 1,2 milyon varil ham petrol satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda Celili, ülkesinin petrol ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak için uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu dile getiren Celili, "İran'a yönelik azami baskı uygulamaya çalışan kişiler şu anda bu politikanın akim kaldığını ve kendileri için büyük bir mağlubiyet olduğunu söylüyorlar." dedi.

Ülkesinin petrol ihracatının devam ettiğini söyleyen Celili, "Amerikalılar, İran'ın petrol satışları sıfıra ulaşana kadar kimsenin Tahran'dan petrol almamasını hedefliyordu ancak bugüne gelindiğinde Petrol Bakanımız (Cevad Uci) 1,2 milyon varil petrol ihraç ettiğimizi ve bu satıştan elde edilen dövizi de aldığımızı resmi olarak açıkladı." ifadelerini kullandı.