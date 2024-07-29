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30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

İş bulabilen mezunlar, asgari ücrete talim ediyor

29 Temmuz 2024, Pazartesi 23:55
Ünİversİte mezunlarının önemli bir bölümü asgari ücret ve ona yakın maaşlar alıyor. İktidarın ya da işverenlerin sık sık ortaya attığı “gençler iş beğenmiyor” tezi de bu verilerle çürüdü.

BirGün’ün haberine göre, İşsizliğin görünmeyen bir başka yüzü Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri projesinin verileriyle ortaya çıktı. Veriler üç yıl aranın ardından güncelledi. Bu verilere göre üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret civarında ücretlerle işe başlıyor. 25 bin TL ve altında işe başlayanlar ise bazı bölümlerde yüzde 80’i dahi aşıyor. İktisadi ve idari bilimler ile mühendislik bölümlerinin bazıları da bu kapsamda. Bunun yanında mezun olan gençlerin önemli bir bölümü niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Kendi alanında çalışmayanlar arasında yine iktisadi ve idari bilimlerin ile edebiyat fakültesi mezunları dikkat çekiyor. Turizm alanında eğitim görenlerin ancak yüzde 10’u dahi okuduğu alanda ve  niteliğine uygun bir işte çalışamıyor. Mezun olduktan sonra asgari ücretle işe başlanan bölümler arasında özellikle fizyoterapi ile odyoloji dikkat çekiyor. Asgari ücretle işe başlama oranı yüzde 10 civarı olanlar ise pilotaj ve sınıf öğretmenliğinin yanı sıra İslami İlimler mezunları.

Haber Merkezi

 

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