İş dünyası demokrasiyi koruyamadı

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, “Ülkemiz iş dünyasında bizden önceki nesiller, ekonomimizin ve sanayimizin güçlenmesinde çok önemli rol oynadı. Ancak istikrarlı bir ekonomik büyümenin temel ihtiyacı olan demokratik kazanımlar konusunda çok net bir söylem ve duruş gösteremediler” dedi.

İpek Kıraç, “Kendi evinde, mahallesinde, şirketinde demokratik olmayan birinin seçimlerden seçimlere demokrasi konuşması bana ne sahici ne faydalı geliyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ev ödevimiz bu bana göre” mesajını verdi. Sivil toplum çalışmalarıyla adından söz ettiren Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, kız çocuklarının hayata eşit katılımı için hayata geçirdiklerini Capital Dergisi’ne anlattı. Sahici değil İş dünyasının ülke ekonomisi ve sanayisi üzerindeki etkilerinin yanı sıra 21. yüzyılın demokrasisindeki payının önemine değinen İpek Kıraç, dikkati çeken açıklamalar yaptı. Kıraç, 21. yüzyılda demokrasinin sadece siyasi bir mesele olmadığını, toplumsal ilişkilerde de eşit derecede önem taşıdığını, “Örneğin kız çocukların hayatlarına dair kararlara katılabilmesi ve bunun evden, okuldan, mahalleden başlaması bizim için çok önemli ve bu mücadelenin bir parçası. Aynı şekilde şirketlerimizdeki yönetim ve karar alma süreçleri de öyle. Kendi evinde, mahallesinde, şirketinde demokratik olmayan birinin seçimlerden seçimlere demokrasi konuşması bana ne sahici ne faydalı geliyor” sözleriyle vurguladı. Haber Merkezi

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