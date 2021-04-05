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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

İş dünyasından vergi tepkisi

05 Nisan 2021, Pazartesi 19:00
TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinde yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranının 2021 için yüzde 25’e çıkartılması isteniyor.

Bu isteğe ise hem vergi dünyasından hem reel sektörden itirazlar geldi. Vergi uzmanları, vergilendirme dönemi başladıktan sonra vergi oranlarının artırılmasının, verginin hukukî güvenlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Reel sektörden de “maç başladıktan sonra kural değişti” itirazı geldi. Ayrıca dönem ortasında vergi artışı olmasının yerli ve yabancı yatırımcılar açısından güvensiz ortam doğuracağı iddia ediliyor. Dünya Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Vergideki bu tür sürpriz değişikliklerin, kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede vergi idaresinin aleyhine işleyen sürece dönüştüğüne vurgu yaparak, “Yatırımlar azalmakta ve kısa vadede işletmelerin finansman güçlüğü içerisine düşmesine ve dolayısıyla gelir idaresine tahakkuk tahsilat oranlarının düşmesine neden olmaktadır” dedi.

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